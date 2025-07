Dólar sobe por exterior e de olho em IPCA-15, dado fiscal e tarifas

O dólar opera em alta na manhã desta sexta-feira, 25, alinhado à valorização da divisa americana no exterior em meio a negociações entre EUA e União Europeia e diante do aumento do déficit nas transações correntes no país e sinais de retomada das conversas sobre tarifas entre os governos americano e brasileiro. Investidores avaliam também o IPCA-15 acima do consenso do mercado.

Em julho, o IPCA-15 subiu 0,33%, 0,02 ponto porcentual acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava aceleração a 0,31%, ante alta de 0,26% em junho. No acumulado em 12 meses, o IPCA-15 acelerou de 5,27% para 5,30%, também acima da mediana, de 5,28%.

No setor externo, o Brasil registrou déficit de US$ 5,131 bilhões na conta corrente em junho, o maior para o mês desde 2014, segundo o Banco Central. O resultado foi mais negativo que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava déficit de US$ 4,30 bilhões. No acumulado do ano, o déficit soma US$ 32,8 bilhões, equivalente a 3,42% do PIB em 12 meses.