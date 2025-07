Estado do Rio de Janeiro perde US$ 830 milhões se tarifaço de Trump for confirmado, diz Firjan

Ainda segundo a federação, 48 municípios fluminenses poderão ser atingidos pelo tarifaço norte-americano. Entre os mais prejudicados com a medida estão a capital, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João da Barra, Macaé e Volta Redonda.

Ao lado de outras entidades do setor produtivo, a Firjan integra o Grupo de Trabalho Executivo, criado pelo governo do Estado do Rio, para avaliar os possíveis impactos do tarifaço dos Estados Unidos na economia fluminense.

"A Firjan vê com grande preocupação a possível implementação das medidas e defende a intensificação do diálogo, da negociação em busca de uma solução satisfatória para ambos os lados. Essa imprevisibilidade é prejudicial para todos, principalmente para as pequenas e médias empresas fluminenses. Também defendemos a postergação do prazo de negociação para obter o acordo entre as duas partes, se necessário", disse em nota o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.