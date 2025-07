FMI mantém previsão para PIB do Reino Unido e para redução gradual nos juros pelo BoE

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve previsão para o crescimento econômico do Reino Unido e para redução gradual nos juros pelo Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 25. A nota foi publicada ao fim da missão do FMI ao país, encerrada em 21 de julho, no âmbito da Consulta do Artigo IV de 2025.

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico deverá avançar 1,2% em 2025, antes de acelerar para crescimento de 1,4% em 2026, estima o fundo, impulsionado pelo aumento nos investimentos empresariais. Já a inflação ao consumidor cairá de 3,2% em 2025 para 2,3% no próximo ano, conforme o avanço salarial modera e os impactos de tensões comerciais globais pesam sobre os preços.

Esse cenário deve permitir que o BoE prossiga com a flexibilização monetária, fortalecendo a confiança do consumo privado e sustentando o crescimento. Segundo o relatório, os juros do BoE devem recuar para 4,1% em 2025, 3,2% em 2026 e 3,0% em 2027, ante o atual nível de 4,25%.