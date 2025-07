InterCement fecha acordo com credores e Mover venderá as ações da Motiva para pagar o Bradesco

O Estadão/Broadcast apurou ainda que Itaúsa e Votorantim, sócios da Motiva, estão dispostos a exercer seu direito de preferência na venda e adquirir as ações que hoje são da Mover. Outro acionista do bloco de controle é a Soares Penido. A holding da família Camargo tem 10,33% dentro do acordo de acionistas e o restante livre para venda separada.

O acordo firmado com os credores foi fechado antes da assembleia-geral que estava marcada para esta quinta-feira, 24, a qual foi suspensa devido ao entendimento entre Mover, InterCement e os credores Bradesco, bondholders e o empresário argentino que adquiriu créditos do Itaú com a cimenteira semanas atrás. O acordo final será votado em 15 de agosto.

A recuperação judicial do grupo Mover - envolvendo a holding e sete empresas - arrolou R$ 14,2 bilhões em dívidas, a maior parte da InterCement (debêntures e senior notes). Pelos termos acertados, os litígios envolvendo a cimenteira, a Mover e seus credores devem ser todos suspensos.

Com a reorganização financeira e societária, a Mover ficam sem dois ativos relevantes em seu portfólio: a cimenteira e a participação societária na Motiva. Por outro lado, não carrega mais as contingências diversas, acima de R$ 8 bilhões, da InterCement. Fica com a incorporadora imobiliária HM, o estaleiro EAS, que está em recuperação judicial, fazendas e créditos a receber na área de construção pesada.

O Banco do Brasil, credor de R$ 1,8 bilhão em debêntures, conforme apuração do Estadão/Broadcast, vendeu esse crédito para o mesmo grupo que comprou o do Itaú (bondholders e o empresário argentino). Parte (R$ 800 milhões) tinha garantia de ações da cimenteira argentina Loma Negra, controlada pela InterCement, e a maior parte estava sem garantias.

O Itaú Unibanco havia vendido seus créditos antes aos detentores de títulos emitidos no exterior (40%) e para Marcos Mndlin e sua companhia Generación Argentina S.A., os outros 60%, de um total aproximado de R$ 2,5 bilhões. Mindlin já manifestou algumas vezes que tem interesse na compra da Loma Negra, cimenteira líder no mercado da Argentina. listada na Bolsa de Nova York