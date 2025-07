Itaú diz que Selic deve ser mantida em 15%, em decisão unânime, apesar de novas incertezas

O banco mantém expectativa de início do ciclo de cortes da Selic no primeiro trimestre de 2026, conforme o relatório assinado pelo economista-chefe Mario Mesquita. O Itaú entende que uma valorização mais expressiva do câmbio ou uma desaceleração mais acentuada da atividade poderiam antecipar esse primeiro movimento para o final de 2025.

Segundo o Itaú, a efetivação das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos exportados do Brasil, em 50%, reduz o espaço para uma apreciação da moeda, apesar do ambiente global de dólar fraco. Por outro lado, as sobretaxas aumentam a probabilidade de um enfraquecimento mais acelerado da economia, cita.

"Em termos líquidos, os riscos parecem pesar mais na direção de cortes de juros antecipados - por isso, será crucial acompanhar eventuais qualificações do comitê sobre as perspectivas para a atividade econômica", recomenda.