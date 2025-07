Nos EUA, senadores do Partido Democrata acusam Trump de 'abuso de poder' em tarifaço ao Brasil

Um grupo de senadores do Partido Democrata, nos Estados Unidos, enviou uma carta ao presidente americano Donald Trump questionando a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Os 11 parlamentares que assinam o documento dizem ter "profunda preocupação com o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil".

Eles lembram que os americanos importam mais de US$ 40 bilhões anualmente do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café. "O comércio entre os EUA e o Brasil sustenta quase 130 mil empregos nos Estados Unidos. Uma guerra comercial com o Brasil tornaria a vida mais cara para os americanos, prejudicaria as economias americana e brasileira e aproximaria o Brasil da China - e tudo porque o presidente dos Estados Unidos quer corromper um processo judicial estrangeiro para ajudar seu amigo pessoal", uma referência ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.

Segundo os senadores, os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. "No entanto, a ameaça tarifária do seu governo claramente não é direcionada a isso", escreveram. "Interferir no sistema jurídico de outra nação soberana cria um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca os cidadãos e as empresas americanas em risco de retaliação", continuaram. "Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em nome de um amigo é um abuso grave de poder, prejudica a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar nossos interesses mais amplos na região."