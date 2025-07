Opep nega que próxima reunião decida sobre produção e critica especulações na imprensa

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) afirmou nesta sexta-feira, 25, que o Comitê Ministerial Conjunto de Acompanhamento (JMMC, na sigla em inglês), cuja próxima reunião está prevista para 28 de julho, segunda-feira, "não possui autoridade para decisões sobre níveis de produção". Segundo a organização, o papel do comitê se limita a "monitorar a conformidade com os ajustes de produção e revisar as condições gerais de mercado".

A nota responde a notícias recentes da imprensa que associam o encontro a possíveis mudanças na oferta. "As alegações que vinculam a reunião do JMMC a alterações na produção ou ajustes voluntários pelo 'Grupo dos Oito' são imprecisas e estão fora de seu mandato", pontuou a Opep em publicação no X.

Mais cedo, a Reuters afirmou, citando quatro delegados da Opep sob anonimato, que um painel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) provavelmente não alteraria, na reunião de segunda-feira, planos existentes de aumento da produção de petróleo.