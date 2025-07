Puma corta projeção após queda em vendas no 2º trimestre e CEO promete reformular plano

A Puma cortou projeções para o ano de 2025, após um forte declínio nas vendas durante o segundo trimestre e aumento das pressões tarifárias. Após o balanço, a ação da empresa alemã de artigos esportivos tombava 17,8% em Frankfurt (Alemanha). Em conversa com repórteres, o CEO Arthur Hoeld afirmou que pretende reposicionar a marca e transformar 2026 em um ano de transição para portfólios de produtos e parcerias.

Conforme resultados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 24, a Puma teve prejuízo líquido de 247 milhões de euros no segundo trimestre de 2025, comparado ao lucro líquido de 41,9 milhões de euros em igual período do ano passado. Já as vendas tiveram declínio anual de 8,3%, ou de 2% com ajustes cambiais, a 1,94 bilhão de euros.

A empresa alemã afirmou que as conversões cambiais tiveram um grande impacto negativo nos resultados, de aproximadamente 135 milhões de euros. As vendas caíram principalmente na Europa (-9,1%), nos EUA (-3,9%) e na China continental (-3,9%), enquanto os estoques de produtos subiram 9,7%, ou 18,3% ajustando pelo câmbio.