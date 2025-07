Rússia: BC corta juros em 200 pontos-base, a 18% ao ano, e vê declínio em pressão inflacionária

O Banco Central da Rússia cortou sua taxa básica de juros em 200 pontos-base, a 18% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 25. Em nota, o BC russo apontou que as pressões inflacionárias estão em um declínio mais rápido que o previsto, acompanhando desaceleração da demanda doméstica e nível mais equilibrado de crescimento econômico.

O banco central atualizou suas projeções e prevê queda da inflação para uma faixa de 6% a 7% em 2025, antes de retornar para a meta de 4% em 2026. "Vamos manter as condições monetárias tão apertadas como for necessário para garantir o retorno da inflação à meta", disse, estimando que isso deve implicar em uma taxa média de juros entre 18,8% a 19,6% ao ano em 2025 e entre 12% a 13% ao ano em 2026.

Este é o segundo corte de juros consecutivo do BC da Rússia, que retomou relaxamento monetário em junho deste ano e afastou as taxas do seu maior nível histórico, de 21% ao ano.