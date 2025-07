Saúde e cuidados pessoais sobem 0,21% no IPCA-15 de julho, afirma IBGE

O grupo Saúde e cuidados pessoais subiu 0,21% em julho (impacto de 0,03 pp), desacelerando a alta, que em junho foi de 0,29% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), do IBGE.

O destaque no grupo Saúde ficou por conta da variação do subitem plano de saúde (0,35%), que reflete a incorporação dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Para os planos contratados após a Lei nº 9.656/98, o porcentual é de até 6,06%, com vigência a partir de maio de 2025 e cujo ciclo se encerra em abril de 2026. Para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, os porcentuais autorizados foram de 6,47% e 7,16%, a depender do plano.

Despesas pessoais, por sua vez, tiveram alta de 0,25%, com impacto de 0,03 pp. No grupo, se destacou o reajuste de jogos de azar (3,34%). No mês de junho, o incremento do grupo foi de 0,19%.