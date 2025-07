Usiminas reverte prejuízo e anota lucro líquido R$ 128 milhões no 2º trimestre

A Usiminas apresentou lucro líquido de R$ 128 milhões no segundo trimestre de 2025, o número reverte prejuízo de R$ 100 milhões do igual período do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, no entanto, houve queda de 62% no indicador.

O Ebitda Ajustado ficou em R$ 408 milhões no segundo trimestre, alta de 65% em relação ao igual período do ano anterior. No entanto, frente ao primeiro trimestre, a queda foi de 44%.

A Receita líquida, por sua vez, somou R$ 6,626 bilhões no trimestre, com alta de 4% sobre o período correspondente do ano passado. Na comparação com o trimestre anterior, porém, houve queda de 3%.