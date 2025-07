Volkswagen lucra menos que o esperado e reduz guidance com impacto de tarifas dos EUA

A empresa agora projeta crescimento de vendas este ano em linha com o de 2024, com retorno operacional sobre as vendas do grupo entre 4% e 5%. Anteriormente, a previsão era de avanço de até 5% nas vendas e retorno operacional sobre as vendas de 5,5% a 6,5%.

