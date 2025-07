Log confirma venda de galpão logístico por R$ 164 milhões para fundo da Huma Capital

Do lado da Log, esta é a segunda transação concluída em 2025. Juntas, elas totalizam R$ 424,6 milhões, em linha com o plano anual de desinvestimentos da companhia. No fato relevante, a Log destacou que a operação reforça a atratividade e liquidez do portfólio, refletindo a execução disciplinada da estratégia de geração de valor via reciclagem de ativos. "É uma boa venda, com boa margem. O mercado está restritivo, mas temos conseguido fazer boas transações", afirmou o presidente da Log, Sergio Fischer. "Vamos continuar crescendo nessa toada."

O movimento faz parte da estratégia da Log de vender empreendimentos para levantar recursos e investir na construção de mais galpões. A Log tem um plano de investir R$ 3,5 bilhões para a construção de empreendimentos que totalizam 2 milhões m? entre 2025 e 2028. O dinheiro virá, essencialmente, da venda dos imóveis já entregues e em operação.

A Log compra terrenos e constrói galpões logísticos ao redor do Brasil. Depois, lucra com a locação e a venda dos empreendimentos. No ano passado, a empresa vendeu galpões com uma área total de 413 mil m? pelo montante de R$ 1,5 bilhão. Neste momento de turbulências na economia brasileira e global, o cenário ficou nublado para negociação de ativos, mas a empresa tem sido capaz de evoluir no seu plano.