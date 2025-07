Regime fácil da CVM pode impulsionar captação de recursos para energia solar no Brasil

No entanto, agora é a renda fixa que atrai a maior parte do fluxo investidor. Esse cenário levou a EcoPower a apostar em um Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) com lastro em usina instalada e inversor para financiar a expansão da capacidade de energia solar.

O título de renda fixa, isento de Imposto de Renda, mira investidores pessoas físicas e institucionais num momento em que a demanda por energia solar esbarra em dificuldades de parte do setor, diz Frederico Rocha Melo, diretor financeiro da empresa.

"Há uma grande carteira de prospecção de clientes que não conseguem ser atendidos por integradores menores que estão com margens apertadas. E as empresas maiores não conseguem aproveitar essa carteira por ineficiência do sistema financeiro brasileiro, já que o crédito é escasso. Então, partimos para um CRI próprio", sustenta.

A operação foi modelada e executada pela consultoria estratégica Auddas e alcançou R$ 10 milhões na estreia.

"Conseguimos contornar as dificuldades macroeconômicas com uma empresa que tem potencial para originar mais de R$ 2 bilhões em operações até 2030. Há conversas adiantadas com investidores institucionais voltados às oportunidades em infraestrutura e imobiliário", garante Leo Pinho, sócio responsável pela área de Capital da Auddas.

A securitização dos CRIs é feita pela Captable, plataforma registrada junto à CVM, responsável pela gestão e distribuição do investimento para pessoas físicas.