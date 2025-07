China coagiu o Japão sobre terras raras e o que os EUA deveriam aprender com isso

Os Estados Unidos (EUA) descobriram este ano que a China poderia usar seu domínio sobre minerais de terras raras como ferramenta coercitiva quando Pequim impôs controles de exportação. Para o Japão, foi um déjà vu: o país enfrentou isso 15 anos antes.

Tóquio prometeu, em 2010, estar pronta para a próxima vez e, ao longo dos anos, investiu centenas de milhões de dólares em fornecedores australianos. No entanto, até o ano passado, ainda dependia da China para cerca de 70% de suas importações de terras raras, amplamente utilizadas em eletrônicos, carros e armas, de acordo com a Organização Japonesa para Segurança de Metais e Energia, controlada pelo governo. Quando a China restringiu as exportações de terras raras em abril, algumas montadoras japonesas foram novamente afetadas.

Isso aponta para o perigo da complacência nos EUA. Após sofrer com os controles de exportação de terras raras da China no início deste ano, os EUA recentemente conseguiram que Pequim reabrisse a torneira como parte de um acordo comercial.