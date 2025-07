Tarifaço afasta investidor estrangeiro da Bolsa, que deve ter o pior julho em 4 anos

Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da tarde de 9 de julho que pretende impor tarifas de 50% a produtos importados do Brasil, os investidores estrangeiros passaram a retirar recursos da Bolsa brasileira de maneira ininterrupta. Não é para pouco. O Brasil, que estava entre os países com o piso de 10% da política tarifária americana, irá se tornar o país com maior taxa nesta nova rodada de tarifas - se não houver um acordo comercial até 1º de agosto.

Até 17 de julho, foram oito sessões consecutivas de saída de recursos, somando R$ 6,372 bilhões, com acumulado mensal de mais de R$ 5 bilhões negativos e caminhando para ser o pior mês de julho desde 2021, quando havia terminado com saída de R$ 8,250 bilhões em meio à cautela fiscal e política no Brasil.

A avaliação é de que os EUA politizaram a questão tarifária e isso pode dificultar as negociações, com risco de que o Brasil seja um perdedor relativo no movimento global de rotação das carteiras. O imbróglio também pode deixar a política monetária brasileira restritiva por mais tempo do que o imaginado, diante de dúvidas sobre os efeitos na inflação e no crescimento global, afirmam os entrevistados pelo Broadcast.