Von der Leyen: tarifa de 15% com EUA se aplica a carros, semicondutores e fármacos

Von der Leyen esclareceu ainda que as compras de energia dos EUA pela UE, anunciadas dentro do acordo, que devem somar US$ 750 bilhões, serão divididas em três anos. "Ainda temos muita energia russa entrando pela porta dos fundos na União Europeia. Ainda há gás e petróleo russos na União Europeia, os quais não queremos mais. Queremos nos livrar absolutamente dos combustíveis fósseis russos. E, portanto, é muito bem-vindo comprar energia mais acessível e melhor dos Estados Unidos. E, infelizmente, nossa estimativa é que isso pode ser de US$ 250 bilhões por ano ao longo de três anos", disse.

Ela classificou o presidente Trump como um negociador duro: "Ele é um negociador duro, mas é um criador de acordos comerciais", afirmou a autoridade europeia.