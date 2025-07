Acordo comercial com EUA é 'dia sombrio' para a UE, diz premiê francês

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, criticou nesta segunda-feira, 28, o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, que reduziu pela metade as tarifas a ser impostas ao bloco por Washington.

"É um dia sombrio quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores e defender seus interesses, resolve se submeter", disse Bayrou, em sua conta na rede social X.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no domingo (27) um acordo com a UE que estipula tarifas "recíprocas" de 15% à maioria dos produtos do bloco. Antes do compromisso, a UE estava sujeita a tarifação de 30%.