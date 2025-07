Acordo comercial da UE com EUA é uma humilhação, diz presidente do Ifo

O presidente do instituto alemão Ifo, Clemens Fuest, afirmou que o acordo comercial da União Europeia (UE) com os EUA "é uma humilhação" para o bloco, em postagem feita no X. Segundo ele, a negociação "reflete o desequilíbrio de poder".

"Os europeus precisam acordar, se concentrar mais na força econômica e reduzir sua dependência militar e tecnológica dos EUA", escreveu. "Só então poderão renegociar", acrescentou.

O comentário de Clemens acontece após o presidente americano, Donald Trump, fechar, neste domingo, 27, o acordo com a UE que fixa em 15% a nova tarifa para as exportações europeias para os EUA.