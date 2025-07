Até o fim do ano vamos garantir a licitação da Estrada de Ferro 118 (RJ-ES), diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta segunda-feira, 28, que até o final do ano vai garantir a licitação da Estrada de Ferro 118, que ligará o Rio de Janeiro (RJ) ao Espírito Santo (ES). O trecho terá mais de 500 quilômetros de extensão e vai atender, entre outros, o Porto do Açu, no Rio de Janeiro. "O Porto do Açu é uma grande infraestrutura que precisa de uma conexão nova, a Estrada de Ferro 118", disse o ministro ao participar da inauguração da termelétrica GNA II, no Porto do Açu, nesta segunda-feira, dia 28.