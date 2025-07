Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com interpretações de acordo entre UE e EUA

"É um dia sombrio quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores e defender seus interesses, resolve se submeter", disse o primeiro-ministro francês François Bayrou.

As ações da região devolveram grande parte de seus ganhos após o acordo. "Não prevemos uma nova onda de excepcionalismo. Um dos motivos é a nossa visão do euro, que caiu bastante em relação ao dólar hoje", aponta a Capital Economics. Uma variação favorável na taxa de câmbio foi responsável por mais da metade do retorno acumulado do ano das ações europeias em dólares, lembra. "As surpresas econômicas continuam apoiando o desempenho superior das ações da zona do euro. Mas a grande mudança a favor da região ocorreu bem antes neste ano. E as surpresas econômicas tornaram-se menos favoráveis ao desempenho superior das ações ao longo do último mês", afirma a consultoria.

Da temporada de balanços, a Heineken foi destaque negativo, com tombo de 8,45% em Amsterdã, após a segunda maior cervejaria do mundo lucrar menos que o esperado e decepcionar em termos de volume de vendas no primeiro semestre do ano.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,01%, a 40.732,34 pontos. Em Madri, o Ibex35 recuou 0,16%, a 14.214,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 0,44%, a 7.672,94 pontos.