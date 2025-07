Com foco ainda no tarifaço, Ibovespa cai 1,04% ao menor nível desde 22/4

Vale ON encerrou em baixa de 0,97%, enquanto Petrobras teve desempenho misto no fechamento, em baixa de 0,06% na ON e alta de 0,13% na PN, com avanço de mais de 2% para o petróleo em Londres e Nova York nesta segunda-feira. Os contratos futuros da commodity foram impulsionados por declarações do presidente americano, Donald Trump, ao indicar que encurtará para 12 dias o prazo máximo para que o presidente russo, Vladimir Putin, chegue a uma trégua com a Ucrânia.

Por outro lado, a Petrobras informou hoje que reduzirá em 14%, em média, os preços do gás natural para as distribuidoras a partir de 1º de agosto. Segundo a estatal, os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio do real em relação ao dólar, reporta a jornalista Beth Moreira, da Broadcast.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, São Martinho (+3,56%), YDUQS (+2,26%) e Ultrapar (+2,18%). No lado oposto, Vivara (-5,23%), CSN (-4,42%) e Magazine Luiza (-4,27%).

A comitiva de senadores que está em Washington com a missão de abrir uma nova frente de negociações com os Estados Unidos recebeu com cautela o anúncio realizado neste domingo, 27, sobre o acordo entre o governo Donald Trump e a União Europeia. Há uma avaliação de que o acerto não é tão bom para o Brasil e deve deixar o País mais isolado, reportam de Brasília as jornalistas Pepita Ortega e Isadora Duarte.

Mantendo o tom político da disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro "não merece o sacrifício do povo brasileiro", citando a imposição da tarifa de 50% sobre os produtos do Brasil. Ao anunciar a sobretaxa dos produtos brasileiros, Trump usou como justificativa o que chamou de "caça às bruxas" no processo contra Bolsonaro em andamento no Supremo Tribunal Federal.

O governo brasileiro avisou à Casa Branca que o chanceler Mauro Vieira pode viajar a Washington, nos próximos dias, se for recebido por um interlocutor do presidente americano. Às vésperas de o tarifaço sobre toda a pauta de exportação brasileira aos EUA entrar em vigor, Vieira foi a Nova York, onde cumpre agendas na Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira.