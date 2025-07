Concessões no crédito livre caem 1,4% em junho ante maio, afirma BC

As concessões de crédito livre dos bancos caíram 1,4% em junho, na comparação com maio, para R$ 570 bilhões, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 28. No acumulado de 12 meses, crescem 14,8%. Os dados não incorporam ajustes sazonais.

Concessões para pessoas físicas caíram 0,4% no mês, para R$ 305,8 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 12,7%. As concessões para empresas recuaram 2,5% no mês, para R$ 264,2 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 17,3%.

A taxa média de juros no crédito livre ficou estável na passagem de maio para junho, em 45,4%. Em junho de 2024, a taxa era de 40%.