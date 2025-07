Criptomoedas: bitcoin opera em queda, com melhora limitada no sentimento após acordo EUA-UE

"Os traders estarão atentos para ver se o bitcoin consegue restabelecer o impulso de alta ou se isso marca o início de uma fase de consolidação mais profunda", escreve o especialista.

De acordo com o analista da Cantor Brett Knoblauch, no entanto, as perspectivas para o bitcoin são positivas. Ele projeta que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão no futuro. "Se o BTC chegar a US$ 1 milhão, o que acreditamos ser altamente provável em algum momento no futuro, a MicroStrategy poderá se tornar uma das maiores empresas do mundo", disse.

*Com informações da Dow Jones Newswires