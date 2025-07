Enquanto EUA não abrirem a porta para diálogo, Brasil vai falar sozinho, diz presidente da CBIC

"As tarifas preocupam bastante, e ninguém sabe o real impacto", disse. "Nossa preocupação é quanto as tarifas vão afetar a economia. Vamos torcer para que haja sucesso nas negociações do governo", afirmou. Em tese, os construtores poderiam se beneficiar caso os exportadores de materiais redirecionem parte dos seus produtos para o mercado interno, o que ampliaria a oferta e baixaria os preços. Por outro lado, a deterioração da economia pode vir acompanhada de subida do dólar. Portanto, o cenário ainda é nublado e dificulta as projeções de desdobramentos para o setor. "Vamos ter que monitorar todos esses efeitos".