EUA estão em boa posição e não se sentem pressionados a fazer mais acordos, diz Jamieson Greer

O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou que o país está em uma boa posição com os acordos econômicos já alcançados e lida firmemente com as negociações restantes. "Não nos sentimos pressionados a fazer mais acordos com outros parceiros comerciais", disse, em entrevista à CNBC na manhã desta segunda-feira, 28.

Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, prefere alcançar bons termos, do que finalizar os pactos comerciais rapidamente. "Queremos ver quão ambiciosos os outros países estão dispostos a ser. Mas Trump está satisfeito com as tarifas e terá o prazer de enviar cartas com as alíquotas, caso não haja acordo", afirmou.

Greer, contudo, evitou prever qual será o nível da tarifa para os parceiros comerciais restantes. O representante comercial disse que o governo ainda estuda se emitirá uma tarifa única ou fará outro tipo de arranjo.