Eurasia: riscos para a aliança EU-EUA continuam, apesar dos acordos comerciais e da OTAN

Juntamente com o acordo na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de junho sobre uma meta de gastos de 5% do PIB até 2032, o acordo comercial entre os EUA e a União Europeia (UE) ajudará a abordar duas preocupações do presidente dos EUA, Donald Trump, com a UE: que ela está se beneficiando da proteção de segurança americana sem contribuir adequadamente e que tem uma relação comercial mercantilista e desequilibrada com os EUA, diz a Eurasia em relatório publicado nesta segunda, 28.

"Embora as relações entre ambos estejam em uma posição melhor do que em fevereiro, inclusive em relação à Ucrânia, muitos riscos permanecem, inclusive na relação ao acordo-quadro anunciado ontem", aponta a consultoria.

Além disso, embora a Groenlândia tenha praticamente desaparecido dos comentários públicos da administração Trump, ela continua sendo um foco internamente e uma presença ampliada dos EUA é um objetivo real para muitos no círculo do presidente.