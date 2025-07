Exterior positivo é insuficiente para animar Ibovespa, que cai, por cautela com tarifas dos EUA

A valorização dos índices de ações do Ocidente e do petróleo é insuficiente para estimular o Ibovespa na abertura do pregão desta segunda-feira, 28, dada a cautela com o tarifaço dos Estados Unidos. Além disso, o recuo de 1,75% do minério de ferro nesta segunda em Dalian, a US$ 109,64 por tonelada, reforçar o quadro cauteloso.

Tampouco anima investidores o novo arrefecimento nas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025 e 2026 no boletim Focus. A desaceleração foi de 0,01 ponto porcentual do IPCA em ambos os casos, para 5,09% e 4,44%, pela ordem. Contudo, deve ser incapaz de alterar as apostar de manutenção da Selic em 15% no Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira.

Enquanto o Brasil tenta um canal de negociação com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a imposição de 50% em tarifas a produtos brasileiros vendidos para lá, houve avanço com a União Europeia (UE), o que traz certa tranquilidade aos mercados externos. Os Estados Unidos reduziram as tarifas comerciais da UE de 30% para 15%. Também espera-se em uma extensão de trégua comercial com a China.