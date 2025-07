Grupo Latam soma lucro líquido de US$ 242 mi no 2º trimestre

A Latam encerrou o período com uma liquidez de US$ 3,6 bilhões. O nível de alavancagem líquida ajustada ficou em 1,6 vez, após a companhia distribuir US$ 445 milhões aos acionistas durante o trimestre.

"Nossos resultados do segundo trimestre demonstram claramente a solidez operacional e financeira do grupo, assim como sua capacidade de se desenvolver em um ambiente macroeconômico volátil e incerto", avalia o CFO do Grupo Latam Airlines, Ricardo Bottas.

A capacidade consolidada, medida em assentos-quilômetro disponíveis (ASK), da Latam registrou crescimento de 8,3% na comparação ano contra ano. O fator de ocupação consolidado ficou em 83,5%, 1,2 ponto porcentual a mais que no mesmo período de 2024.

Projeções

Após as melhorias nas perspectivas de mercado, o grupo Latam ajustou as projeções (guidance) para o ano. Para a capacidade, a companhia espera um maior crescimento no mercado doméstico brasileiro. A projeção foi elevada de 7% a 9% para entre 9,5% e 10,5%.

Enquanto isso, estima margem operacional ajustada entre 14% e 15%, superior ao intervalo anterior entre 13% e 15%. O Ebitdar ajustado é projetado agora entre US$ 3,65 bilhões e US$ 3,85 bilhões, após ser revisado para cima ante US$ 3,4 bilhões e US$ 3,75 bilhões anteriores.