Haddad leva a Lula cardápio de medidas contra tarifaço: 'Presidente tem cenários na mão'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira, 28, o plano de contingência elaborado pelas pastas da Fazenda, da Indústria e das Relações Exteriores para mitigar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, como antecipou o Estadão mais cedo.

"Os cenários possíveis já são de conhecimento do presidente Lula. Nos debruçamos sobre isso agora", disse Haddad a jornalistas minutos após reunião com o mandatário no Palácio do Planalto.

O ministro afirmou que o presidente da República ainda não tomou uma decisão acerca das medidas, "até porque não sabemos nem a decisão que vai ser tomada (pelos Estados Unidos)". Anunciada há cerca de três semanas, a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros deverá entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto.