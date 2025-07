Juros elevados são principal desafio da indústria da construção, aponta sondagem da CNI

Segundo a CNI, esse cenário propiciou uma deterioração das condições financeiras. Os empresários do setor reportaram maior dificuldade de acesso ao crédito no segundo trimestre deste ano, além de insatisfação com o lucro operacional e com a situação financeira de forma geral.

O Índice de Confiança (ICEI) também recuou em julho, como reflexo da piora da avaliação dos empresários da indústria da construção acerca das condições atuais da economia brasileira e das próprias empresas. O ICEI da Construção ficou em 47,1 pontos. "Ao se afastar da linha divisória, o índice revela que a falta de confiança se tornou mais intensa e disseminada entre os empresários da construção", diz a pesquisa.

Apesar da piora da confiança no setor, as expectativas de número de empregados, novos empreendimentos e serviços, compra de insumos e matérias primas e nível de atividade para os próximos seis meses se mantiveram positivas em julho.

Desempenho

Em junho, o Índice de evolução do nível de atividade da indústria da construção ficou em 48,8 pontos. Pela metodologia da pesquisa, o indicador varia de zero a 100 pontos. Quanto menor o índice, pior o desempenho do setor. O resultado de junho, foi inferior ao registrado no mês do ano passado (49,9 pontos).

O índice de evolução do número de empregados do setor ficou em 48,3 pontos em junho, também inferior a junho de 2024 (48,8 pontos).