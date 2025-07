País não vai precisar de combustível fóssil no futuro, afirma Lula, ao inaugurar termoelétrica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 28, que o Brasil não vai precisar de combustível fóssil no futuro. Porém, até atingir a transição energética, Lula quer utilizar os recursos dos combustíveis atuais para financiar uma energia limpa.

"A gente não vai abdicar do petróleo por causa da energia limpa. Eu acho que, no futuro, a gente não vai precisar de combustível fóssil. Mas, enquanto a gente tiver e a gente não ter a energia limpa, a gente vai ter que utilizar o dinheiro do combustível fóssil para construir a energia limpa, que é o que deseja todo ser humano no planeta Terra", afirmou Lula.

A declaração de Lula foi feita na cerimônia inauguração da Usina Termoelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). O empreendimento integra o maior parque de geração a gás natural da América Latina com 3 gigawatts (GW) de capacidade instalada.