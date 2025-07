Premiê do Canadá diz ser improvável acordo com EUA sem tarifas

O premiê também traçou paralelos com o bloco europeu. Ele ressaltou ainda que, assim como os europeus, o Canadá mantém "parceria com os EUA em defesa e segurança". Carney comentou ainda o recente acordo entre EUA e UE ao dizer que o continente europeu "precisa se livrar de energia russa, e por isso o acordo de ontem prevê compra de energia americana", afirmou. Segundo ele, ao contrário da situação da UE, "os EUA, na verdade, precisam de energia do Canadá". Carney observou que o país tem "um déficit com os americanos" no setor.