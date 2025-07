Projeção de crescimento do PIB da construção em 2025 segue em 2,3%, aponta CBIC

O nível de atividade da construção civil, em junho, foi o maior do primeiro semestre de 2025. "Poderia estar melhor, mas ainda está em um patamar elevado", afirmou. Segundo a economista, esse patamar está sendo garantido por todos os empreendimentos residenciais que foram lançados e vendidos nos últimos dois anos e que agora estão sendo convertido em obras. O mesmo acontece com projetos de infraestrutura, especialmente com novos projetos de saneamento, que vêm crescendo bastante.

A economista da CBIC notou, entretanto, que o nível de confiança do empresário da construção e sua expectativa de lançar novos projetos imobiliários vem em queda nos últimos meses. "O empresário está enxergando o cenário atual com mais cautela", disse. A principal preocupação do setor está no juro alto e na escassez de crédito. Caso não haja mudança de rota, isso tende a reduzir o nível de atividade no médio prazo, apontou.

O financiamento à produção com recursos da poupança (que tem juros reduzidos) caiu 62,3% entre janeiro e maio de 2025 na comparação com igual período de 2024. Neste ano, foram 24,1 mil unidades financiadas, contra 65 mil ano passado, até maio. "Isso mostra a dificuldade do construtor em conseguir financiamento. O juro para o construtor está mais alto, igual ao de mercado. A taxa de juros elevada é o principal problema enfrentado pelos empresários".

O presidente da CBIC, Renato Correia, observou que os bancos têm priorizado a concessão de crédito para a pessoa física adquirir o imóvel. Isso tem levado os construtores a buscarem outras opções de crédito, como o mercado de capitais, mas com juro mais alto. Na ponta, isso tem como consequência a elevação do custo de produção e no preço final dos imóveis. "O construtora precisa de capital a um custo mais acessível. Esse é um ponto de atenção", disse.