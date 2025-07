Senadores tentam interceder pelo Brasil nos EUA em semana crucial do tarifaço

É neste contexto que senadores brasileiros estão em Washington para tentar negociar a taxação de 50% sobre o Brasil, a alíquota mais elevada até agora. Trata-se da primeira missão que vai à capital americana após os EUA ameaçarem o País por meio de carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mencionando razões políticas para a medida, como o que chamou de uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os senadores brasileiros devem encontrar a capital americana esvaziada por causa do início do recesso parlamentar nos EUA. Por essa razão, as conversas na capital americana devem se concentrar mais no setor privado.

A agenda oficial da missão começa nesta segunda-feira, 28, mas não foi totalmente divulgada por conta dos ataques que a comitiva sofreu, disse uma fonte ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado., embora a comitiva conte com senadores ligados ao bolsonarismo. No fim de semana, os senadores já se reuniram para atualizar a pauta e as demandas do Brasil.

A primeira parada dos parlamentares em Washington será a residência oficial da embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Viotti, na segunda pela manhã. Também está prevista uma reunião na sede da Câmara de Comércio dos EUA, com lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council, principal organização de lobby empresarial em prol da relação comercial entre o Brasil e os EUA.

"Esta missão representa uma resposta madura do Parlamento brasileiro para retomar o diálogo com os Estados Unidos e proteger os interesses do nosso setor produtivo", afirmou o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS).

A comitiva é formada ainda pelos senadores Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura; Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações; Rogério Carvalho (PT-SE), líder do PT no Senado; Carlos Viana (Podemos-MG); Fernando Farias (MDB-AL); e Esperidião Amin (PP-SC).