Shopee fecha acordo com Apex e Correios para levar empresas brasileiras ao e-commerce Asiático

A Shopee assinou um acordo com a ApexBrasil e com os Correios para apoiar micro, pequenas e médias empresas brasileiras que queiram exportar para o Sudeste Asiático, com foco inicial em Cingapura. O Memorando de Entendimento (MoU) será formalizado na quarta-feira, 30, durante o evento E-Xport Meeting, em São Paulo.

A parceria prevê treinamento, apoio técnico para operação na plataforma da Shopee e assistência logística dos Correios, por meio do programa Exporta Fácil. A proposta é ajudar empresas a estruturar sua presença em marketplaces internacionais, em um momento em que o e-commerce ganha protagonismo nas exportações globais e que o mercado americano está ameaçado para produtos brasileiros.

Como parte do projeto-piloto, até dez empresas com potencial exportador serão selecionadas para começar a atuar no mercado de Cingapura ainda neste segundo semestre. A iniciativa também vai mapear entraves logísticos e comerciais enfrentados por pequenos negócios e identificar oportunidades para ampliar a presença de produtos brasileiros na região.