Taxas longas de juros têm viés de alta, com negociações sobre tarifaço no radar

Os juros futuros longos adotam viés de alta nesta segunda-feira, 28, alinhados ao dólar, enquanto os demais rondam a estabilidade, em dia de agenda fraca e na expectativa com os comunicados do Copom e do Federal Reserve (Fed), nas reuniões de política monetária na quarta-feira (30).

O mercado segue à espera de um acordo comercial entre Brasil e EUA antes de sexta-feira, dia 1º de agosto, quando entra em vigor a tarifa de 50% aos produtos brasileiros.

Às 9h18 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,225%, de 14,230% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,565%, de 13,538% no ajuste de sexta-feira, 25. O vencimento para janeiro de 2031 subia a 13,839%, de 13,796%.