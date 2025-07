Usina termoelétrica do Açu é resultado da confiança no País e de capital externo, diz Silveira

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, destacou nesta segunda-feira, 28, que a inauguração da Usina Termoelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), é resultado da confiança no País. Segundo ele, o governo convenceu as empresas estrangeiras a voltarem a investir em projetos de longo prazo. A inauguração ocorre nesta segunda-feira, 28

"Essa é uma obra estratégica do Novo PAC. São R$ 7 bilhões em investimento, sendo R$ 4 bilhões viabilizados pelo nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas há a união de capital vindo dos Estados Unidos Prumo Logística), Reino Unido BP, Alemanha Siemens e da China SPIC".

O ministro disse também que, com investimento de R$ 7 bilhões e 1,7 gigawatts (GW) de capacidade instalada, a UTE GNA II responde por cerca de 10% da geração a gás natural da matriz elétrica nacional.