Bessent nega ter aprovado extensão de trégua com a China por 90 dias: 'Decisão cabe a Trump'

Bessent disse ainda que as conversas com a China estão "ficando mais fáceis", afirmando que houve uma evolução a cada uma das grandes reuniões realizadas nos últimos meses, no circuito Genebra, Londres e Estocolmo. "Eu diria que o propósito de reuniões frequentes é mostrar cooperação e respeito mútuo", pontuou.

O secretário do Tesouro destacou ainda que os acordos alcançados com outras economias deixaram a posição dos EUA mais forte nas negociações. "Chineses foram surpreendidos pela magnitude dos acordos com o Japão e a União Europeia (UE). Não se tornaram complacentes, mas aceitarem avançar para discussões mais amplas sobre nossas economias", afirmou.