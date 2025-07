Boeing sofre prejuízo menor que o esperado no 2º trimestre

A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 612 milhões no segundo trimestre de 2025, representando menos da metade da perda de US$ 1,44 bilhão apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 29. Com ajustes, a fabricante de aviões americana apresentou prejuízo por ação de US$ 1,24 entre abril e junho, menor do que perda de US$ 1,40 prevista por analistas consultados pela FactSet.

A receita da Boeing mostrou expansão anual de 35% no trimestre, a US$ 22,75 bilhões, ficando um pouco acima do consenso da FactSet, de US$ 22,12 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa estava negativo em US$ 200 milhões no fim de junho, enquanto as encomendas acumuladas somavam US$ 619 bilhões, incluindo mais de 5.900 aviões comerciais.