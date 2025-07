Bolsas da Europa fecham em alta, com impulso de balanços e destaque para setor bancário

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 29, com a temporada de balanços se sobrepondo à expectativa por novos detalhes do acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia (UE). A sessão foi especialmente positiva para o setor bancário, que atingiu seu maior nível na região desde 2008. O dia contou ainda com indicadores da zona do euro, além da espera pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira, dia 30.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,33%, a 550,58 pontos. Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,60%, a 9.136,32 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,95%, a 24.198,28 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,72%, a 7.857,36 pontos. As cotações são preliminares. O subíndice Stoxx 600 dos bancos atingiu o maior nível desde 2008, de acordo com a Reuters.

Em Londres, o Barclays subiu 3,07%, depois que divulgou que teve lucro 28% maior do que o ganho de igual período do ano passado e expansão de receita de 14% no período, ambos acima da expectativa de analistas. Em Madri, o Unicaja disparou 8,03%, sendo a maior alta do Ibex35, que avançou 0,90%, a 14.347,70 pontos.