Bolsas de NY fecham em baixa, com balanços, negociações comerciais e à espera do Fed

As bolsas de Nova York operaram em baixa nesta terça, 29, após Nasdaq e S&P 500 renovarem máxima histórica intraday na abertura. Por sua vez, ao longo da sessão, o ímpeto foi contido, com atenção à temporada de balanços e as tratativas comerciais dos Estados Unidos, sobretudo com a China. Investidores estiveram ainda atentos a dados da economia americana, na véspera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) e da divulgação do PIB do país.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,46%, aos 44.632,99 pontos. O S&P 500 fechou com queda de 0,30% aos 6.370,86 pontos e o Nasdaq terminou o dia com perda de 0,38%, aos 21.098,29 pontos.

Da temporada de balanços, que está em sua semana mais movimentada, a Boeing recuou 4,37%, mas agradou com prejuízo menor do que o esperado e receita acima do consenso. A P&G também superou as expectativas no último informe trimestral, mas a ação da multinacional americana de bens de consumo recuou 0,28%. Já a UnitedHealth não apenas lucrou menos que o esperado, como reduziu seu guidance para o ano, tombando 7,46%. No fim da tarde, após o fechamento das bolsas americanas, a operadora de cartões Visa revela seu balanço, tendo caído 1,18% na sessão.