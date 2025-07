Câmbio: real segue caindo por cautela com tarifa ao Brasil e dólar forte no exterior

O real segue pressionado na manhã desta terça-feira, 29, pela valorização quase generalizada do dólar no exterior. Isso ocorre em meio à retomada das negociações comerciais entre EUA e China e sem avanços nas tratativas com o Brasil sobre a imposição de uma tarifa de 50% sobre as importações americanas a partir desta sexta-feira, 1º de agosto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou mais cedo que a data de entrada em vigor das tarifas de 50% impostas pelos EUA não é o ponto central e destacou que o prazo pode ser alterado ou revertido por meio de negociação.

O governo brasileiro tenta negociar a exclusão de itens sensíveis, como alimentos e aeronaves da Embraer, que utiliza peças americanas e tem forte presença no mercado dos EUA. O vice-presidente Geraldo Alckmin lidera as conversas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.