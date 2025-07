Criptomoedas: bitcoin opera estável à espera de catalisadores e de olho em decisão do Fed

O bitcoin rondava a estabilidade na tarde desta terça, 29, com investidores em busca de novos catalisadores para o mercado. Nesta quarta, 30, a Casa Branca deve divulgar um relatório de política para criptomoedas, em meio aos avanços do Congresso na regulação do setor. Além disso, o mercado de ativos digitais aguarda com expectativa os possíveis comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, após a decisão sobre a política monetária de amanhã.

Por volta das 15h50 (de Brasília), o bitcoin operava estável a US$ 117.782,55, enquanto o ethereum tinha leve recuo de 0,09%, a US$ 3.772,62, segundo cotações da Binance.

A Blockhead Hello destaca que o mercado de criptomoedas está estável, com o ethereum ganhando força e se aproximando dos US$ 4 mil. A instituição aponta que os investimentos via ETFs seguem como principal suporte, mas cresce a expectativa por um novo catalisador que impulsione os preços, enquanto os investidores agem com cautela e sem exageros.