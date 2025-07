Embraer diz estar engajada com autoridades para restaurar alíquota zero de importação dos EUA

A Embraer informou que está "ativamente engajada" com as autoridades para buscar restaurar a alíquota zero para as exportações de aeronaves para os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, anunciou que as vendas brasileiras serão sobretaxadas em 50% a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de agosto. "Continuamos confiantes de que os governos brasileiro e dos EUA chegarão a um acordo satisfatório para ambos os países, retomando a isenção de tarifas para o setor aeronáutico", informou a companhia por meio de nota.

A empresa também afirmou que vê com preocupação o risco de os Estados Unidos elevarem suas tarifas, pois poderia "impactar significativamente" a receita e investimentos futuros da empresa, bem como os clientes e fornecedores da companhia nos EUA. "Qualquer impacto material será informado durante nossa teleconferência de resultados financeiros do segundo trimestre, marcada para o dia 5 de agosto."