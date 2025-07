EUA podem isentar café, cacau e outros produtos agrícolas, diz Lutnick

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, reconheceu que o país pode reconsiderar e isentar de tarifas comerciais bens incapazes de "crescer" em solo americano, como café, cacau e outros produtos. Ele não citou quais países serão beneficiados pela isenção, mas voltou a afirmar que as tarifas são necessárias para corrigir injustiças no comércio.

"Em nossos acordos comerciais, nossa expectativa é que (em relação aos) recursos naturais indisponíveis - uma banana, outras especiarias e as raízes -, a expectativa deve ser (que) não haverá tarifa", disse o secretário, que trata os produtos agrícolas como "recurso natural". Segundo ele, se os Estados Unidos não impuserem tarifas para café ou cacau, por exemplo, um parceiro comercial terá de abrir seu mercado para permitir que os agricultores americanos vendam soja, em contrapartida.

"Por que vocês esperam nos vender café e cacau e não nos deixam vender soja? Parece injusto", disse. "Vamos tornar isso justo."