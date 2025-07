Haddad: Lula não se comportará como Bolsonaro, abanando o rabo e dizendo 'I love you' a Trump

Haddad ainda relatou que está trabalhando para dialogar com as autoridades americanas desde o anúncio das tarifas de 10%. Ele disse ter se encontrado com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, por intermédio do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, em maio. E negou que o governo tenha subestimado o risco da política comercial de Trump, chamando atenção para uma "mudança de postura" dos EUA.

"De maio a julho, ele mudou completamente de postura em relação ao mundo. O que o México está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo. O que o Canadá está sofrendo é muito mais grave do que o Brasil está sofrendo", disse.

'Pix não está concorrendo com quem quer que seja'

Haddad disse que o governo brasileiro ainda está tentando discutir alguns pontos da investigação comercial lançada contra o País pelos Estados Unidos. Um deles é a investigação sobre o Pix, afirmou o ministro, negando qualquer possibilidade de privatizar o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

"Não está na nossa ordem de considerações privatizar o Pix, porque o Pix, ao contrário do que querem fazer crer, não está concorrendo com quem quer que seja", disse. "O Pix, se for privatizado, vai acabar ensejando custos. É como se fosse uma tarifa que você vai estar impondo a quem hoje não paga nada para aportar o seu dinheiro de uma conta para a outra."

O escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciou no último dia 15 uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil. No documento, mencionou o "sistema de pagamentos do governo", sem falar nominalmente do Pix. Como mostrou o Estadão/Broadcast, autoridades do governo brasileiro viram evidências de um lobby da Visa e Mastercard nesse ponto.