Ibovespa interrompe série negativa com alta de 0,45%, aos 132,7 mil pontos

Na ponta ganhadora do Ibovespa neta terça-feira, destaque para um dos papéis mais afetados pelas sobretaxas dos EUA, Embraer, pela exposição da fabricante de aviões ao mercado americano. Hoje, as ações da empresa subiram 3,76%, à frente de Direcional (+3,10%), Brava (+2,74%) e Vivara (+2,72%). Com o petróleo em alta de mais de 3% em Londres e Nova York, Petrobras foi o destaque do dia entre as ações de primeira linha. Vale ON, por outro lado, cedeu 0,62%.

Do lado negativo do índice, Magazine Luiza (-2,79%), Pão de Açúcar (-1,99%), Raízen (-1,39%) e Auren (-1,07%). Entre os maiores bancos, o dia era de recuperação bem distribuída, mas o sinal no fechamento foi misto, com variações entre -0,19% (Bradesco PN) e +0,58% (Itaú PN), o que contribuiu para a perda de ímpeto do Ibovespa no encerramento da sessão.

Em entrevista nesta tarde à Globonews, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o pacote de medidas do governo brasileiro para fazer frente à tarifa de 50% sobre as exportações aos EUA representa uma "reação", e não uma "retaliação". A Broadcast mostrou ontem que a avaliação interna, no Palácio do Planalto, é de cautela sobre qualquer ação contra a medida dos Estados Unidos e os efeitos econômicos de uma guerra comercial entre os dois países. Sem citar o Brasil, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que as tarifas com a maior parte dos países ficarão no intervalo de 15% a 20%.

Por sua vez, em outra entrevista, à CNN Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que todo o mundo está "pisando em ovos" para saber o que o governo dos Estados Unidos quer, e que não foi o Brasil que criou um problema com os EUA que tenha levado ao anúncio das tarifas de 50%.