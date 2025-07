Moedas Globais: dólar opera sem direção única com acordos e véspera de decisão do Fed

O dólar operou com desempenho divergente frente a moedas fortes e divisas emergentes nesta terça-feira, 29, ainda sustentado pelos desdobramentos do acordo comercial entre EUA e União Europeia, enquanto os investidores acompanham as negociações tarifárias em curso, sobretudo com a China. Além disso, o mercado segue atento à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) desta quarta, 30.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em alta de 0,25%, a 98,886 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se depreciava a US$ 1,1556 e a libra operava de lado, cotada a US$ 1,3357. A moeda americana também tinha leve queda a 148,46 ienes.

Para Nikos Tzabouras, da Tradu.com, a recuperação recente do dólar americano pode não se sustentar, em meio a preocupações fiscais e à contínua diversificação de carteiras por parte dos investidores, que seguem se afastando de ativos dos EUA. "A trajetória de valorização do dólar pode ser curta", afirma Tzabouras. "Preocupações fiscais, tensões comerciais persistentes e a tendência mais ampla de desdolarização podem continuar sendo obstáculos."