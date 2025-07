Motiva: lucro líquido ajustado soma R$ 398 milhões no 2º trimestre

A Motiva (ex-CCR) reportou lucro líquido ajustado de R$ 398 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 3,2% em relação a igual intervalo de 2024. No critério não ajustado, a cifra mais do que triplicou, atingindo R$ 897,2 milhões ante R$ 267,92 milhões no segundo trimestre do ano passado.

A diferença entre os dois resultados reflete, principalmente, a otimização contratual da BR-163 (antiga MSVia). Com ela, foi constituído um ativo fiscal diferido na concessão que teve um impacto positivo de R$ 480 milhões, impulsionando o lucro líquido do segundo trimestre de 2025.

Segundo a companhia, o resultado do trimestre foi apoiado pelo desempenho operacional consistente de suas plataformas de rodovias, trilhos e aeroportos, os ganhos de eficiência na agenda de custos e os impactos positivos da otimização do seu portfólio de concessões, com a fim da operação de Barcas e a repactuação do contrato da BR-163.